Vier Pandemie-Schicksale Wie die Coronamaßnahmen Menschen psychisch krank machen

Besuch in einer Klinik im Berchtesgadener Land: Eine Lehrerin verzweifelt an der Belastung, ein Pfleger hat Albträume. Einem Finanzbeamten ist alles egal, ein Fliesenleger will sterben. Hier erzählen sie ihre Geschichten.