Meldelücken an den Wochenenden Der schleichende Abschied von den täglichen Coronazahlen

Seit mehr als zwei Jahren zählt die Welt Coronainfektionen und Todesfälle. Die täglichen Werte verlieren jedoch an Aussagekraft. Warum das so ist und was wir im Umgang mit den Zahlen daraus lernen sollten.