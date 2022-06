Die Coronapandemie hat nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einem deutlichen Anstieg bei einigen psychischen Erkrankungen geführt. Allein im ersten Jahr der Pandemie seien die Fälle von Depressionen und Angststörungen um ein Viertel gestiegen, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Bericht der WHO über mentale Gesundheit. Der WHO-Experte Mark Van Ommeren forderte alle Länder auf, mehr für die psychische Gesundheit ihrer Bevölkerung zu tun.