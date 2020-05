Bremen Vorwürfe gegen Seniorenresidenz nach Covid-19-Ausbruch

In einer Bremer Einrichtung, in der viele Demenzkranke leben, haben sich Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Die Sozialsenatorin spricht von großen Hygienemängeln. Es sei eine "hohe Zahl an Folgefällen" zu erwarten.