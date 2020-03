Coronavirus in Brandenburg Eine Stadt steht still

Neustadt an der Dosse probt außerordentliche Vorsichtsmaßnahmen zum Coronavirus. 2200 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Freiwillig. Eindrücke aus einer Kleinstadt, die schneller sein will als das Virus.

Aus Neustadt (Dosse) berichtet Christopher Piltz