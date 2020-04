Krankenhausärztin in New York City "Alle haben das Coronavirus, einige noch einen Herzinfarkt obendrauf“

New Yorks Ärzte und Pfleger arbeiten am Limit und manche darüber hinaus. Melanie Malloy ist Ärztin und alleinerziehende Mutter. Sie hat ihren Covid-Alltag in der Notaufnahme des Mount-Sinai-Hospitals gefilmt.