Mehr als 3000 Menschen sind in Spanien in der Nacht auf Donnerstag vor einem Waldbrand in der Touristenhochburg Costa del Sol geflohen.

Das Feuer sei am Mittwoch aus noch unbekanntem Grund ausgebrochen, berichtet der staatliche Fernsehsender RTVE unter Berufung auf Regionalpolitiker und Feuerwehrsprecher. Die Flammen bedrohen demnach in erster Linie die 8000-Einwohner-Gemeinde Benahavis sowie das 300-Einwohner-Dorf Pujerra. Die Orte liegen rund hundert Kilometer westlich von Málaga im Süden Spaniens.