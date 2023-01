Nicht die erste kopflose Leiche in der Region

Jetzt ermittelt die Guardia Civil. Das Gebiet rund um den Fundort am Strand Las Cañas wurde abgesperrt. Die Leiche soll nun zeitnah obduziert werden. Über ein mögliches Motiv für die mutmaßliche Gewalttat ist nichts bekannt. Die Polizei schließt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts aus.

Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte ein Wanderer in der Gemeinde Villanueva del Trabuco ebenfalls in der Provinz Málaga eine unbekleidete Leiche ohne Kopf, Hände und Genitalien entdeckt. Der Körper wurde in der Nähe der Autobahn A-92 aufgefunden, berichtet »El País «. Die Polizei geht in dem Fall davon aus, dass es sich um ein Opfer einer Auseinandersetzung zwischen Drogenhändlern an der Costa del Sol handelt.