Das Schreiben an den Hamburger Generalstaatsanwalt sei vorab elektronisch übermittelt und auch an die Hamburger Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz, Anna Gallina, versandt worden, so De Masi.

Scholz soll demnach angeblich eine Falschaussage im Zusammenhang mit der Cum-ex-Steuergeldaffäre gemacht haben. Die Warburg-Bank hatte mit illegalen Aktiengeschäften (Cum-ex) über Jahre den Fiskus geleimt und zu Unrecht Steuergutschriften erhalten.