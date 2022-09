Bei Cum-ex-Geschäften wurden Aktienpakete von mehreren Beteiligten rund um den Dividendenstichtag mit (cum) und ohne (ex) Ausschüttungsanspruch hin und her verschoben. In der Folge erstatteten Finanzämter Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Dem Staat entstand so ein Milliardenschaden.

»Keine Kenntnis von Gesprächen«

Kanzleramtsminister Schmidt kritisierte im Ausschuss die Medienberichterstattung in der Cum-ex-Affäre. Es sei der Eindruck erweckt worden, dass Scholz Einfluss auf die Entscheidung der Finanzverwaltung genommen habe. Dabei hätten sich die Berichte auf Tagebucheinträge des Bank-Mitinhabers Christian Olearius zu Treffen mit Scholz 2016 berufen. »Unterschlagen wurde, dass Olearius etwas von einem zurückhaltenden Verhalten Scholz' geschrieben hat.«