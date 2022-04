Behörden, Firmen, Krankenhäuser geraten regelmäßig ins Visier von Hackerangriffen. Dass Kriminelle einen gesamten Landkreis lahmlegen, war im vergangenen Sommer ein Novum. Die Attacke hatte enorme Konsequenzen: »Dieser Angriff in Anhalt-Bitterfeld verdeutlicht, was so eine Landkreisverwaltung alles macht.«

In der neuen Episode von SPIEGEL Daily erzählt SPIEGEL-Redakteur Peter Maxwill von seiner monatelangen Recherche. Im vergangenen Juli lösen Kriminelle einen digitalen Blackout in der Landkreis-Verwaltung aus. Ämter und Behörden sind nicht mehr arbeitsfähig, darunter das Sozialamt. Autos können nicht mehr angemeldet werden, Führerscheine werden nicht mehr ausgestellt. Die Täter fordern eine halbe Million Euro Lösegeld, zu zahlen in einer Kryptowährung.

Das Fatale: Diese Fälle sind keine Ausnahmeerscheinungen. »Alle paar Wochen, alle paar Monate gibt es allein aus Deutschland so eine Meldung, dass es wieder so einen Hackerangriff gab.« Was haben Behörden dagegen in der Hand? Mehr zum Podcast SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als SPIEGEL+-Abonnent hören Sie die neuesten Folgen werktags ab 6 Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .

