Mehrere Straßen gesperrt

Auch in anderen Orten in Rheinland-Pfalz hatte der Starkregen am Sonntag zu Einsätzen der Feuerwehr geführt. In Nentershausen (Westerwaldkreis) und Umgebung sei an der Einmündung der L317/L318 ein angrenzender Hang unterspült worden, teilte die Polizei mit . Die Fahrbahn wurde demnach durch Schlamm und Geröll stark verschmutzt. Mit Sandsäcken habe die Feuerwehr die herabströmenden Wassermassen in einen Graben abgeleitet. Die Straße sei vorübergehend nicht mehr befahrbar gewesen, hieß es.

Wegen Aquaplaning sperrte die Polizei die L318 bei Nentershausen vorsorglich mehrmals kurzzeitig ab. In Großholbach im Westerwaldkreis hatte ein Blitzeinschlag den Angaben zufolge für einen Sachschaden an einem Wintergarten gesorgt. Rund um Kaiserslautern wurden einige Straßen etwa durch umgestürzte Bäume behindert, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Teils wurden Straßen gesperrt. In Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) liefen laut Polizei einige Keller voll.