Im betroffenen Familienzweig herrscht nun das Gefühl der Ausgrenzung. Prinz Joachim äußerte sich in einem Interview mit der Boulevardzeitung »B.T.« verärgert über die Entscheidung seiner Mutter. »Dies wurde mir fünf Tage vorher angekündigt. Meinen Kindern zu sagen, dass ihnen im neuen Jahr ihre Identität genommen werden wird. Ich bin sehr, sehr traurig, wenn ich sehe, wie sie betrübt sind und nicht begreifen, was über ihre Köpfe hinweg geschieht«, sagte er. »Warum sollen sie so bestraft werden?«