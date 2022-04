Die dänische Prinzessin Isabella, 15, ist konfirmiert worden. Die Feier fand am Samstag in der Kirche von Schloss Fredensborg statt, in der vor gut einem Jahr schon Isabellas älterer Bruder Prinz Christian, 16, sowie zuvor auch zahlreiche andere dänische Royals konfirmiert worden waren. Sie habe sich sehr lange auf diesen Tag gefreut, sagte die strahlende Prinzessin im Anschluss. Der Gottesdienst sei »fantastisch« gewesen.