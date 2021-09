Ohne Handy und Karte unterwegs Dänische Grenze statt Italien – Radfahrer verfährt sich

Ganz falsche Richtung: Ein Mann ist mit seinem Fahrrad in Ungarn gestartet und wollte nach eigenen Angaben Freunde in Italien besuchen – stattdessen haben Polizisten ihn an der deutsch-dänischen Grenze aufgegriffen.