Auf Videos ist zu sehen, wie die Boeing, die durch ihren Einsatz im Zweiten Weltkrieg eines der berühmtesten Kriegsflugzeuge in der US-Geschichte wurde, in zwei Teile zerbricht und beim Aufprall in Flammen aufgeht.

Die FAA und das National Transportation Safety Board (NTSB) haben Untersuchungen eingeleitet.

Sicherheit bei Flugshows

Die Sicherheit bei US-Flugshows, insbesondere bei älteren Militärflugzeugen, steht seit Jahren in der Kritik. Im Jahr 2011 kamen in Nevada elf Menschen ums Leben, als eine P-51 in eine Zuschauermenge stürzte. 2019 stürzte ein Bomber in Connecticut ab, sieben Menschen starben.