Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat auf der Kieler Woche gemeinsam mit zahlreichen Gästen den sexistischen Gassenhauer »Layla« zumindest in Teilen mitgesungen. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigen, wie er am Donnerstag auf der Bühne im vollen Bayernzelt unter anderem singt: »Sie ist schöner, jünger, geiler«.