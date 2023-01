Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) appellierte an die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen umgehend einzustellen. »Langatmige Ermittlungen oder eine Anklage durch die Staatsanwaltschaft wären ein Angriff auf die Pressefreiheit« , schrieb Landesgeschäftsführer Jörg Reichel auf Twitter.

Konservative katholische Geistliche sehen das vermutlich anders. Der hochumstrittene Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki beklagte am Wochenende, so mancher habe sich nach Benedikts Tod berufen gefühlt, dessen Amtszeit theologisch wie kirchenpolitisch einzuordnen und zu beurteilen. »Nicht wenige folgten dabei den heute gängigen Mustern weltlicher und kirchlicher Kritik vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Sicht auf das, was Kirche ist oder wie sie sein sollte oder wie sie nach ihrer Ansicht auf jeden Fall zu sein hätte.« Nach diesen Maßstäben könne der verstorbene Papst Emeritus aber nicht beurteilt werden, so Woelki.