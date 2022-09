Am Tag der Beisetzung von Königin Elizabeth II. sollen die Menschen in Großbritannien künftig freibekommen. Das genehmigte König Charles III. bei seiner Proklamation am Samstag in London. Eine offizielle Bestätigung des Datums für das Staatsbegräbnis steht noch aus. Bisher gilt Sonntag, der 18. September, als möglicher Termin. Berichten zufolge soll die Beerdigung am zehnten Tag nach dem Tod der Königin stattfinden.