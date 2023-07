In Deutschland ächzen viele Menschen schon bei Temperaturen von über 30 Grad. Einige Hitzetouristen in den USA können darüber nur lachen, für sie fängt der Spaß erst bei 50 Grad an. So wie im Death Valley, wo in den vergangenen Tagen angesichts der Hitzewelle zahlreiche Reisende eintrafen, um eventuell Zeugen eines neuen Temperaturrekords zu werden.