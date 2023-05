Am Anleger von Travemünde mahnt ein Zettel zum respektvollen Umgang: »Delle ist ein Wildtier, er ist so viel stärker als der Mensch! Genießen wir ihn mit Abstand und lassen ihn einfach Delfin sein!« Auch der warnende Hinweis an Bootsausflügler: »Das Tier besser vom Land als vom Boot aus beobachten.«

Der Delfin ist bereits seit mehr als zwei Wochen in Travemünde zu sehen. Vermutlich sei das Tier einem Heringsschwarm gefolgt und dabei in die Trave geraten, so ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Nahrung finde der Delfin ausreichend. »Heringe gibt’s genug.« Zu sehen ist »Delle« laut NDR fast täglich, vor allem an der Nordermole und in der Nähe der Priwallfähre in Travemünde.