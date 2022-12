Offenbar wegen ihrer in der Adventszeit eingeschalteten 60.000 Lichter haben die Bewohner des Delmenhorster Weihnachtshauses in Niedersachsen einen Drohbrief erhalten. Anonym werde darin gedroht, in einer nächtlichen Aktion die weihnachtliche Dekoration am Haus zu zerstören, wenn die Lichter nicht bis zu einem bestimmten Tag ausgehen, sagte Martina Borchart.