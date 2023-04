Der Mann hatte sein Sperma an mindestens zwölf Kliniken und über Internet-Plattformen auch privat an hunderte Paare gespendet. Die Klägerin, die ihn nach Angaben von »Donorkind« im Internet kennengelernt hatte und durch eine Samenspende des Mannes ein Kind bekam, wirft ihm vor, sie über die Zahl der von ihm gezeugten Kinder getäuscht zu haben. Er habe demnach angegeben, Vater von maximal 25 Kindern in zwölf Familien zu sein. Mehr ist in den Niederlanden nicht erlaubt.