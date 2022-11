Der britische Finanzier Evelyn de Rothschild ist tot. Das teilte sein Büro auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. »Mit großem Bedauern gibt Lady de Rothschild den Tod ihres geliebten Mannes, Sir Evelyn de Rothschild, bekannt«, hieß es in der Mitteilung. Der langjährige Chef der Investmentbank N.M. Rothschild & Sons, die heute den britischen Arm von Rothschild & Co. darstellt, wurde 91 Jahre alt. Er sei friedlich in seinem Zuhause in London nach kurzer Krankheit gestorben.