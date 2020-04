Der Corona-Feldzug Ein Virus, das unser Land lähmt und die Welt umrundet

Die Polizei macht Corona-Kontrollen, in Bierbrauereien werden Desinfektionsmittel hergestellt, im Frauengefängnis Schutzmasken genäht und in New York beginnt währenddessen das Massensterben. Eine Reportage von SPIEGEL TV.