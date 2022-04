Nachdem das Aprilwetter am Wochenende mit Regen-, Graupel- und Schneeschauern seinem Namen alle Ehre machte, wird es pünktlich zum Wochenstart bis zur Wochenmitte hin immer freundlicher und wärmer.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, ist am Montag im Westen und Südwesten Deutschlands dank viel Sonne bereits mit Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad zu rechnen.