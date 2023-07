Nikolaus-Kooperation seit 1967

Unter den Einsendungen ist auch Post aus Thailand von Schülern, die Deutsch lernten. Alle Briefe, die einen Absender angeben, werden wie jedes Jahr beantwortet: Die Antworten würden die Kinder aber erst ab dem Nikolaustag erreichen. Unter den eingegangenen Umschlägen seien auch Nachzügler vom vergangenen Weihnachten.

Weihnachten 2022 hatten die 44 ehrenamtlichen Mitarbeitenden auf 31.636 Schreiben von Kindern aus insgesamt 52 Ländern geantwortet – so viele wie nie zuvor. Seit mehr als 50 Jahren schreiben Kinder an den Nikolaus in dem kleinen Ort in der Gemeinde Großrosseln nahe der französischen Grenze. Die Partnerschaft zwischen dem Festausschuss und der Deutschen Post besteht seit 1967.