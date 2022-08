»Der Puppenspieler« Hochstapler aus Netflix-Serie ist auf der Flucht vor französischer Polizei

Arbeitsinspektoren hatten nach Angaben der Behörden in Begleitung von Polizisten am Donnerstag den Hundezuchtbetrieb kontrolliert, den Hendy-Freegard mit seiner Partnerin betreibt. Nach dem Willen der Polizei sollte einer der beiden die Beamten zum nächsten Revier begleiten, heißt es in einer Mitteilung der Präfektur des Départements. Doch der Mann habe sein Auto gestartet und zwei Beamte angefahren, bevor er floh. Demnach wurden die beiden Polizisten schwer verletzt, einer von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden.