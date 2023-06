Wegen einer technischen Störung ist ein ICE auf der Fahrt von Berlin nach Zürich am Sonntagnachmittag liegen geblieben. Der Zug stehe seit 15.30 Uhr hinter Leipzig südlich von Halle auf einer Brücke, sagte ein Bahnsprecher am späten Nachmittag dem SPIEGEL. Seit 16.45 Uhr werde die Bahn evakuiert. Die rund 800 Fahrgäste sollen nun auf freier Strecke in einen anderen Zug umsteigen.