Die Deutsche Bahn rechnet für diesen Sonntag bis in die späten Nachmittagsstunden mit starken Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Das teilte sie am Sonntagmorgen mit. Betroffen ist vor allem der Norden. Grund ist ein Kabelbrand: In der Nacht zu Freitag hatte ein Kabel auf Höhe des Hamburger Bahnhofes Sternschanze gebrannt. Der Abschnitt gehört zu den verkehrsreichsten Strecken in Deutschland. Über das betroffene Kabel laufe die gesamte Kommunikation auf dieser Strecke zwischen den Stellwerken, darüber würden etwa die Weichen und die Signale gesteuert, hatte es am Freitag geheißen.