Am Samstagmorgen hatte die Deutsche Bahn nach einem Ausfall im Funksystem den Zugverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands eingestellt. An zwei Standorten in Deutschland »wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt«, wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte. Die Leitungen waren demnach für den sicheren Betrieb des Regional- und Fernverkehrs sowie des Güterverkehrs »unverzichtbar«. An einem der Orte, in Berlin, übernahm der Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen.