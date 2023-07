Erneut ist ein Regionalzug der Deutschen Bahn mit einigen Hundert Fahrgästen in Brandenburg auf offener Strecke liegen geblieben. Der Regionalexpress wurde am Dienstag nach Angaben einer Bahnsprecherin kurz vor Schönfließ nördlich von Berlin evakuiert, etwa 350 Passagiere waren betroffen. »Die Reisenden konnten in einen anderen Zug umsteigen, der extra dafür angehalten wurde«, sagte sie. Zuvor hatte die »Märkische Allgemeine« berichtet.