Um 23:04 Uhr sollte der ICE am Montagabend in Wolfsburg halten – doch er fuhr einfach weiter. Erneut hat ein Zug damit auf der Strecke zwischen Köln und Berlin den Halt in der niedersächsischen Stadt übergangen. Laut einem Bericht der »Wolfsburger Nachrichten« passierte das seit 2011 mindestens achtmal.