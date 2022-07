Eine Woche nach dem verheerenden Gletscherabgang in den Dolomiten haben die beiden verletzten Deutschen das Krankenhaus verlassen. Während an der Marmolata in Norditalien der elfte und damit letzte vermisste Bergsteiger gefunden und tot geborgen wurde, durfte am Samstag ein 67-jähriger Mann von Verwandten abgeholt und zurück nach Deutschland gebracht werden. Tags darauf wurde auch eine 58-jährige Frau aus einer Klinik der Stadt Belluno entlassen, wie der Präsident der Region Veneto, Luca Zaia, bekannt gab. Dazu veröffentlichte er ein Bild der Frau , wie sie in einem Rollstuhl sitzt.