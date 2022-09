Deutscher Ethikrat Selbstbestimmte Entscheidung zum Suizid muss respektiert werden

Strittig im Ethikrat: Ausnahme für Minderjährige?

Freiverantwortliche Suizidentscheidungen resultierten überwiegend aus Lebenslagen, in denen die Verwirklichung von Grundbedürfnissen massiv erschwert sei, so der Ethikrat in seiner Stellungnahme. Allerdings müssten Staat und Gesellschaft dafür sorgen, dass sich Menschen auch in solchen Situationen nicht genötigt sehen, »den Tod als vermeintlich kleineres Übel dem Leben vorzuziehen«, sagte der Sprecher der ratsinternen Arbeitsgruppe, Helmut Frister.