Die Voraussage lautet: Durch die kalte Luft wird die Schneefallgrenze in den kommenden Tagen weiter sinken, am Montag fällt bereits oberhalb von 300 bis 400 Meter Schnee, auch in den Mittelgebirgen kann sich eine Schneedecke bilden. »Vor allem in der Eifel, im Hunsrück und im Sauerland kann es durchaus zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee geben, vereinzelt vielleicht sogar mehr«, so die Sprecherin.