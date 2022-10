Herbst in Deutschland Das Wetter bleibt mild und wechselhaft

Immer wieder greifen Tiefausläufer von Westen aus auf Deutschland über und bringen Niederschläge und einzelne Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Dazwischen gibt es gebietsweise aber auch längere trockene Phasen. Insgesamt bleibt das Wetter in den nächsten Tagen mild und wechselhaft.