Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto in der Oberpfalz

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der oberpfälzischen Gemeinde Krummenaab (Landkreis Tirschenreuth) am Montag tödlich verletzt worden. Der 62-jährige Niederländer habe sich mit zwei Freunden auf einer längeren Reise befunden, teilte die Polizei mit. Einer der beiden Freunde sei ganz vorne gefahren und habe einen Lkw überholt. Wegen des knappen Überholmanövers habe ein entgegenkommender 19-jähriger Autofahrer nach rechts ausweichen müssen und sei ins Schleudern geraten. Mit dem Auto schoss er den Angaben zufolge schräg über die Straße und krachte in das Motorrad des 62-Jährigen.

Der Motorradfahrer wurde laut Polizei in den Straßengraben geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er später starb. Der 19-Jährige verletzte sich am Kopf und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die beiden Freunde des 62-Jährigen erlitten einen Schock und wurden vom Krisennotdienst betreut.

86-jährige Autofahrerin übersieht Motorradfahrer – Mann stirbt

Eine 86 Jahre alte Autofahrerin hat beim Abbiegen in Bad Zwischenahn einen Motorradfahrer übersehen und einen schweren Unfall verursacht. Der 59-Jährige wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er am Unfallort seinen Verletzungen erlag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum die Frau das Motorrad übersah, muss noch geklärt werden.

Männer durchbrechen Zaun: 34-Jähriger in Lebensgefahr

Ein Motorradfahrer und sein Sozius haben in Nürnberg einen Zaun durchbrochen und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Einer der beiden schwebte nach dem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Männer im Alter von 33 und 34 Jahren waren laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit auf einem nicht zugelassenen Motorrad unterwegs. In einer Linkskurve habe der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die beiden durchbrachen daraufhin trotz Vollbremsung einen massiven Metallzaun, teilte ein Sprecher mit.

Motorrad stößt frontal gegen Lastwagen – 23-Jähriger stirbt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Motorradfahrer in Oberfranken gestorben. Der 23-Jährige sei am Montag auf der Bundesstraße 303 in Niederfüllbach (Landkreis Coburg) unterwegs gewesen, als der Fahrer des Lastwagens ihn beim Abbiegen übersah, teilte die Polizei mit. Der Mann sei noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock und musste demnach ebenfalls medizinisch versorgt werden.