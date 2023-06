Anders im nordrhein-westfälischen Emmerich: Hier versorgt ein Wasserwerk am Kapellenberger Weg das gesamte Stadtgebiet mit Trinkwasser und stößt offenbar an Kapazitätsgrenzen. Der gesamte Bedarf im Emmericher Stadtgebiet werde von rund zwei Millionen Kubikmetern Wasser im Jahr abgedeckt. »Dafür werden durchschnittlich 330 Kubikmeter pro Stunde aufbereitet. Aktuell stoßen wir mit Verbrauchsmengen von rund 490 Kubikmeter pro Stunde an unsere Kapazitätsgrenze«, sagt Steffen Borth, technischer Leiter und Prokurist der Stadtwerke der »Rheinischen Post«.

In Emmerich und auch in weiteren Städten Nordrhein-Westfalens bleibt es allerdings bei Appellen. So bitten die Stadtwerke Emmerich Bürgerinnen und Bürger dringend, von Gartenbewässerung und Befüllung von Swimming-Pools bis auf Weiteres abzusehen. Auch das private Waschen von Fahrzeugen sowie das Arbeiten mit Hochdruckreinigern sollte unterbleiben.