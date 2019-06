Hoch "Ulla" heizt Deutschland in den kommenden Tagen ein. Mit Werten von bis zu 33 Grad startet Deutschland eine Woche mit rekordverdächtigen Temperaturen. "Die Sonne kann fast ungestört scheinen, es kommt viel warme Luft aus Afrika zu uns", sagte Meteorologin Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

In den kommenden Tagen soll es noch wärmer werden. Am Dienstag können es bis zu 36 Grad werden, etwa entlang des Neckars oder am Oberrhein. Der Mittwoch wird diese Werte vereinzelt toppen, etwa im Rhein-Main-Gebiet. "Es kann bis zu 39 Grad warm werden, mancherorts könnte sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden", sagte Krüger.

Der Mittwoch werde aller Voraussicht nach der bislang wärmste Tag des Jahres. Ein neuer Temperaturrekord für den Juni ist möglich. Der lag bisher bei 38,2 Grad -gemessen 1947 in Frankfurt (Main). Die Unwettergefahr sei gering, da die Luft sehr trocken sei.

Angesichts der Hitze sagte eine Sprecherin der Malteser Hilfsdienstes: Ab 37 Grad werde es kritisch, besonders bei Schwüle. Sie warnte vor Sonnenstich, Hitzschlag, Erschöpfung oder Kreislaufversagen. Senioren, Babys und chronisch Kranke seien besonders gefährdet.