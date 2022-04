Ein griechischer Bergsteiger ist am siebthöchsten Berg der Welt, dem Dhaulagiri in Nepal, gestorben. Antonios Sykaris sei beim Abstieg vom Gipfel »krank geworden«, sagte der Bergführer Mingma Sherpa vom Expeditionsveranstalter Seven Summit Treks. »Er starb in einer Höhe von 7400 Metern.« Der 59-Jährige ist der erste tödlich verunglückte Bergsteiger im Himalaja in diesem Jahr.