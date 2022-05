21 / 23

Gegen den Hass

New York feierte am Wochenende zum ersten Mal die »Asian American Pacific Islander Heritage Parade« – ein Umzug, der den Menschen mit Wurzeln in Asien und den Pazifikstaaten gewidmet ist. Tausende kamen zur Parade in Manhattans Sixth Avenue zusammen. Die Feier sollte ein sichtbares Zeichen gegen wachsenden antiasiatischen Hass seit der Coronapandemie werden.