Yoga für die Welt: Angehörige der indischen Armee praktizieren Yoga mit den Schülerinnen und Schülern einer Armee-Schule in Chennai. Das Massenevent in der Metropole an der Südostküste Indiens fand anlässlich des Internationalen Tages des Yoga am 21. Juni statt. Indiens Präsident Narendra Modi hatte ihn 2014 bei den Vereinten Nationen angeregt.