Die Schultern von Giganten

Fotos hochkarätiger Bodybuilder an der Wand eines Fitnessstudios in Johannesburg, Südafrika. Das Gym im Stadtteil Alexandria ist nur wenige Hundert Meter von dem Haus entfernt, in dem Nelson Mandela lebte. Die Arbeitslosenquote in dem Viertel liegt bei 50 Prozent, das durchschnittliche Einkommen bei 1950 Dollar im Jahr. In dem Studio wird eine ganzheitliche Annäherung an das Bodybuilding gelehrt. Es geht sowohl um körperliche als auch mentale Stärkung. Die Trainer lehren Disziplin und ermöglichen auch, Fähigkeiten für die Arbeitswelt zu entwickeln.