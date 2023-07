Die Bilder der Woche Cool bleiben?

5 / 20

Hausboot

Die »Bibby Stockholm« kommt am Hafen von Portland in England an. Das Schiff soll umgebaut werden, um als Unterkunft für bis zu 500 Asylbewerber zu dienen. Der Plan wird in England kontrovers diskutiert. Einerseits sind Menschenrechtsaktivisten besorgt wegen der Bedingungen an Bord. Andererseits sollen viele Bewohner von Portland sich überrumpelt gefühlt haben von dem Projekt.