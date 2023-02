Die Bilder der Woche Das Schaf vom Eis holen

6 / 18

Look up!

Aufwendige Arbeiten in einem Wahrzeichen von Florenz: Sechs Jahre soll die Mosaikdecke des Baptisteriums San Giovanni restauriert werden – nun haben am Mittwoch die Arbeiten im Inneren der berühmten Taufkirche des Florentiner Doms begonnen. Die Darstellungen in der Innenkuppel zählen zu den wichtigsten mittelalterlichen Mosaiken Italiens. Sie wurden zwischen 1225 und etwa 1330 nach Entwürfen bedeutender Maler aus Florenz geschaffen.