9 / 23

Ascheplatz



Das Feuer brennt immer noch in den Hügeln von Wrightwood in Kalifornien. Wieder einmal stehen in dem US-Bundesstaat an der Westküste Wälder in Flammen. Jüngsten Berichten zufolge hat sich das Sheep Fire auf mehr als 990 Hektar ausgebreitet. Besonders warmes Wetter und Hitze schaffen in Südkalifornien günstige Bedingungen für die Entstehung von Waldbränden. Manchmal ist es aber der Mensch, durch den die Natur dann in Flammen aufgeht.