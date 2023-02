16 / 18

Camping-Beichtstuhl

Ein katholischer Priester nimmt einem Gläubigen auf dem Flughafen im Kongo die Beichte ab. Papst Franziskus feierte in der Hauptstadt Kinshasa am 1. Februar eine Heilige Messe. Das Kirchenoberhaupt prangerte den »wirtschaftlichen Kolonialismus« an, der das an Bodenschätzen reiche und von Konflikten geplagte Land geplündert habe. Franziskus reiste zum Ende der Woche in den Südsudan weiter.