14 / 19

Tänzer aus Tibet unterm Radar

Man beachte das Schild im Hintergrund: In China gelten spezielle Regeln, wenn Menschen Drohnen fliegen lassen wollen. In bestimmten Gebieten, sogenannten NFZ (No Fly Zones) etwa rund um Flughäfen, Militärgebiete und auch in Peking ist dies nicht erlaubt. Gleiches gilt für die autonome Region Tibet, deren Zugehörigkeit bis heute als ungelöster Konflikt gilt. Die Essenspause der Tänzer aus Tibet, kurz vor ihrem Auftritt bei einem Festival in Peking, darf demnach nicht aus der Luft gefilmt werden.