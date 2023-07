4 / 19

Kleine Momente zwischendurch

Eine Galerieassistentin posiert hinter einer Skulptur des britischen Bildhauers Thomas J. Price im Victoria and Albert Museum in London. Für den Künstler war das Werk mit den Titel »Lay It Down (On The Edge Of Beauty)« die erste Skulptur eines Frauenkopfes, die er jemals gemacht hat.